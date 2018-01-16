روسيا تقدم تقنية ناجعة لعلاج أخطر أمراض البنكرياس

أكدت مصادر في وزارة الصحة الروسية توصل أطباء محليين لطريقة فعالة وجديدة لعلاج سرطان البنكرياس.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة مؤخرا: "تبعا للمعلومات المتوافرة لدينا، فقد تم تحويل مواطنة، في نهاية نوفمبر 2017، من مدينة توبولسك الروسية إلى أحد مشافي مدينة تيومين، حيث كانت تعاني من ألام مبرحة ووهن شديد. وبعد التشخيص وإجراء الفحوصات اللازمة تبين أنها مصابة بسرطان البنكرياس، والمرض في مراحل متقدمة، أي أن الشفاء كان شبه مستحيل وصعبا جدا. وبعد إعلام المريضة بوضعها الصحي عرض عليها فاسيلي أوشيبكوف رئيس قسم العلاج الإشعاعي بالمشفى مع زميل له من بطرسبورغ طريقة جديدة وغير مستخدمة من قبل لعلاج البنكرياس، وبعد موافقة المريضة بدأ الطبيبان بالعلاج الذي أدى إلى نتائج مبهرة".

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وتركزت طريقة العلاج بشكل أساسي على حقن نظائر مشعة خاصة من اليود مكان الورم، الأمر الذي أدى لاختفاء الخلايا المصابة بشكل شبه كلي، واستجابة الخلايا الباقية للعلاج الكيميائي، وتحسن الوضع الصحي للمرأة التي كانت لتفقد حياتها خلال أشهر قليلة أو حتى أسابيع لولا تدخل الأطباء.

كما تجدر الإشارة إلى أن روسيا قدمت في السنوات الأخيرة الكثير من الحلول والعلاجات الجديدة والمبتكرة لعلاج مختلف الأعضاء المريضة في الجسم، وخصوصا البنكرياس. فمنذ مدة تمكن عدد من العلماء الروس من اكتشاف 3 أنماط من مركبات الـ (ثياديازول) بصيغها البنيوية (1 و3 و4) والتي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة، وفي الوقت نفسه قادرة على ترميم الخلايا المريضة في البنكرياس، وبالتالي مساعدة المصابين بالسكري من النمط الأول، الأمر الذي اعتبر خطوة علمية مهمة هي الأولى من نوعها في العالم.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر