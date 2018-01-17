لقاح شامل ضد الإنفلونزا

طور الباحثون البريطانيون لقاحا جديدا ضد مرض الإنفلونزا يصلح للوقاية من جميع أنواع الفيروسات المسببة لهذا المرض.

وبدأ علماء جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة تجارب سريرية لهذا اللقاح الشامل، بعد أن تأكدوا من فعالية العقار المصنع على أساس "MVA-NP + M1" الذي يقضي على مختلف سلالات فيروسات الإنفلونزا. وستكون الخطوة التالية هي التحقق من الفعالية الحقيقية لهذا العقار ومراقبة تأثيره على البشر بعد حقنهم به.

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وسوف تهدف الاختبارات الأولية إلى تحديد نشاط العقار المضاد للـفيروسات على 862 شخصا تتراوح أعمارهم بين 65 سنة وأكثر. وستنتهي المرحلة الأولى من البحث، في أكتوبر 2019.

ويتوقع الباحثون طرح هذا اللقاح الشامل في الأسواق في السنوات القليلة القادمة، بعد التأكد من فعاليته في القضاء على أكثر فيروسات الإنفلونزا انتشارا. ويتميز هذا اللقاح بدقته في التعرف على الفيروس للقضاء عليه بعد دخوله إلى الجسم.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو