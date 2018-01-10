النحافة من دون حمية حقيقة ممكنة

يشغل الوزن الزائد والبدانة بال الناس والعلماء على حد سواء، بسبب انتشارهما في جميع أنحاء العالم.

ويفيد موقع ScinceDirect بأن باحثين من كلية الطب بجامعة تكساس في مدينة غالفستون تمكنوا من ابتكار مستحضر يسرع في حرق الدهون دون الحاجة إلى مراعاة حمية معينة.

ويسبب بروتين NNMT تراكم الشحم في الجسم وبطء عملية التمثيل الغذائي. إلا أن المستحضر الجديد يسمح بحجب هذا البروتين، ما يؤدي إلى تعجيل عملية التمثيل الغذائي، أي أنه يساعد في التخلص من الوزن الزائد دون الحاجة إلى مراعاة حمية معينة.

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واختبر المستحضر على الفئران المخبرية بعد إطعامها أغذية دهنية، ما أدى إلى زيادة وزنها بصورة ملحوظة. بعد ذلك أعطيت هذا المستحضر. وبعد مضي 10 أيام، انخفض وزنها 7% ونسبة الدهن في الجسم 30%، علاوة على عودة الكوليسترول إلى مستواه الاعتيادي.

كما تقول رئيسة الفريق العلمي هارشينا نيلاكانتان إن "حجب الخلايا الدهنية يخلق آلية جديدة ويسرع عملية التمثيل الغذائي في الخلايا ويقلص تراكم الدهون البيضاء المسبب لزيادة الوزن والبدانة"، بحسب "نيو أطلس". وأضافت أن "نتائج البحث تعطينا الأمل والحافز لتطوير هذه التكنولوجيا كطريقة جديدة فعالة في مكافحة اضطرابات عملية التماثل الغذائي".

المصدر: نوفوستي

كامل توما