20 دقيقة إضافية في السرير قد تغير حياتك!

كشفت دراسة جديدة أن مفتاح أسلوب الحياة الصحية وفقدان الوزن يمكن أن يكون بسيطا للغاية بمجرد الحصول على المزيد من النوم.

ووجد الباحثون من كلية كينغز كوليدج في لندن، أن النوم لفترة أطول كل ليلية يمكن أن يساعد الناس على الحد من تناولهم للأطعمة السكرية ويدفعهم إلى اتباع نظام غذائي صحي.

ودرس الباحثون تأثير زيادة ساعات النوم على تناول المغذيات، ووجدوا أن تمديدها أدى إلى انخفاض تناول السكريات.

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وتوصل الباحثون إلى أن 20 دقيقة نوم إضافية، في المتوسط، يمكن أن تساعد في خفض تناول الأطعمة السكرية وتمكن الذين يمضون وقتا أكبر في السرير من تغيير نظامهم الغذائي ليصبح صحيا أكثر.

وقال الدكتور ويندي هول، الباحث الرئيس في الدراسة: "في الواقع، أدى تمديد النوم إلى انخفاض تناول السكريات الحرة، التي نعني بها السكريات المضافة إلى الأطعمة من قبل الشركات المصنعة أو في الطبخ في المنزل وكذلك السكريات في العسل وعصير الفاكهة"، مشيرا إلى أن تغييرا بسيطا في نمط الحياة قد يساعد الناس على استهلاك الوجبات الغذائية الصحية.

وخضع 21 مشاركا في الدراسة إلى تمديد وقت نومهم لمدة تصل إلى 1.5 ساعة في الليلة الواحدة، وأعطى الباحثون قائمة من السلوكيات الشخصية للمشاركين بهدف مساعدتهم في الحصول على المزيد من النوم، بما في ذلك تجنب الكافيين قبل النوم وإنشاء روتين استرخاء.

وارتدى المشاركون أجهزة استشعار الحركة لتقييم المدة التي ينامون فيها بدقة. وأظهرت النتائج أن 86% ممن تلقوا مشورة بشأن أنماط النوم تمكنوا من زيادة الوقت في السرير بمعدل 55 دقيقة في حين زاد متوسط مدة نومهم بمعدل 21 دقيقة. ووجد الباحثون صلة بين مدة النوم والخيارات الغذائية، حيث أنه بعد شهر من النوم بشكل أفضل، خفض المشاركون تناول السكر بمعدل 9.6 غرام في اليوم، أي حوالي ثلث المعدل اليومي الموصى به.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الحرمان من النوم أو اضطرابات النوم يمكن أن تتسبب في تناول نحو 385 سعرة حرارية إضافية في اليوم، ويعتقد بأن الحرمان من النوم يجعل خلايا الدماغ تتفاعل بقوة أكبر مع الطعام غير الصحي.

وقالت الدكتورة هيا الخطيب، المؤلفة الرئيسة للدراسة: "تشير نتائجنا أيضا إلى أن زيادة الوقت في السرير لمدة ساعة أو أكثر قد تؤدي إلى خيارات غذائية أفضل"، وأضافت "هذا يزيد من تعزيز العلاقة بين النوم القصير والوجبات الغذائية غير الصحية، التي سبقت ملاحظتها في الدراسات السابقة".

وتابعت الخطيب: "نأمل في التحقيق في هذه النتيجة أكثر مع الدراسات على المدى الطويل بشأن تناول المغذيات والالتزام المستمر لسلوك تمديد النوم، وخاصة في السكان المعرضين لخطر السمنة أو أمراض القلب والأوعية الدموية."

المصدر: ميرور

فادية سنداسني