اختبار منزلي يجنب الرجال الكثير من الإحراج

أصبح التطبيق الذي يسمح للرجال باختبار صحة حيواناتهم المنوية وهم في المنزل متاحا الآن على أمازون في الولايات المتحدة وبريطانيا للمرة الأولى على الإطلاق.

ويحول اختبار السائل المنوي المنزلي "YO"، كاميرا الهاتف الذكي إلى عدسة مجهرية قوية بما فيه الكفاية لتحليل وتقييم عينة صغيرة يتم إسقاطها على شريحة.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير وجهاز المسح CE، إن التحليل دقيق بنسبة 97%، وهو الاختبار الوحيد من نوعه الذي يحلل تركيز الحيوانات المنوية وحركتها.

YO Home Sperm Test

وفي السابق، كان الاختبار متوفرا على موقع الشركة المصنعة فقط، ولكن يمكن الآن شراؤه مقابل 59.95 دولار.

ويقول مطورو التطبيق إنه سيغني الملايين من الرجال عن الذهاب إلى الطبيب، والوقوع في الإحراج. ويظهر YO لقطات فيديو حية من السائل المنوي مع رصد عدد وحركة الحيوانات المنوية.

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ويسمح التطبيق، الذي طورته شركة التكنولوجيا "الأنظمة الطبية الإلكترونية" ومقرها لوس أنجلوس، للرجال الأصغر سنا بالكشف عن المشاكل في وقت مبكر.

وقال الباحثون مؤخرا، إن نمط الحياة الغربية قد ساهم في خفض أكثر من نصف عدد الحيوانات المنوية عند الرجال في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا منذ السبعينيات.

وتكشف الدراسات أيضا أن جودة الحيوانات المنوية تتأثر بالمواد الكيميائية الموجودة في الصابون وواقي الشمس والبلاستيك.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا