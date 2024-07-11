وكانت ليزا بيسانو البالغة من العمر 54 عاما، على وشك الموت بسبب فشل الكلى والقلب عندما أجرى الجراحون في جامعة نيويورك لانغون هيلث العمليتين الجراحيتين في أبريل الماضي.

Lisa Pisano, 54, lived with the organ for 47 days. She was the first patient to receive both a heart pump and an organ transplant, doctors said. https://t.co/1aOY2ZdMnq — NYT Science (@NYTScience) July 9, 2024

وبدا في البداية أن الجدة، من نيوجيرسي، تتعافى بشكل جيد، ولكن بعد نحو 47 يوما، اضطر الأطباء إلى إزالة كلية الخنزير وإعادة بيسانو إلى غسيل الكلى بعد أن تضرر العضو بسبب أدوية القلب.

وعلى الرغم من غسيل الكلى ومضخة القلب المزروعة، دخلت بيسانو في النهاية إلى مركز الرعاية النهائية وتوفيت يوم الأحد، حسبما قال جراح زراعة الأعضاء بجامعة نيويورك لانغون، الدكتور روبرت مونتغمري، في بيان.

وأشاد مونتغمري بشجاعة بيسانو لمحاولتها إجراء أحدث تجربة لنقل أعضاء خنزير إلى الإنسان. ويهدف هذا الإجراء إلى سد النقص الحاد في الأعضاء القابلة للزراعة في يوم من الأيام.

وقال مونتغمري: "لقد ساعدتنا ليزا في تقريبنا من تحقيق مستقبل لا يضطر فيه شخص ما إلى الموت لكي يعيش شخص آخر. سوف نتذكرها إلى الأبد لشجاعتها وطبيعتها الطيبة".

وكانت بيسانو هي المريض الثاني الذي يتلقى كلية من خنزير مُعدل جينيا. والمريض الأول، هو ريتشارد "ريك" سليمان، الذي خضع لعملية الزرع في مستشفى ماساتشوستس العام وتوفي في أوائل شهر مايو، بعد شهرين تقريبا من الجراحة. وقال طبيبه إنه توفي بسبب مرض القلب الموجود مسبقا، وليس نتيجة لعملية الزرع.

وبالإضافة إلى تجربتي كلية الخنازير، قامت جامعة ميريلاند أيضا بزراعة قلوب الخنازير في رجلين لم يكن لديهما خيارات أخرى، وكلاهما توفي في غضون أشهر من العملية.

المصدر: إندبندنت