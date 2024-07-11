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    الصحة
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 00:31 GMT

    نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم في الطقس الحار

    يعاني العديد من الناس من مشكلة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، ويؤثر الحرّ الشديد بشكل خاص على مرضى ارتفاع ضغط الدم، فما هي وسائل تجنب آثار الحرّ بالنسبة لهذه الفئة؟.

    نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم في الطقس الحار
    Gettyimages.ru

    يقول الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف:"المصابون بأمراض الأوعية الدموية يعانون من حرّ الصيف، وخصوصا مرضى ارتفاع الضغط، لكن هناك بعض الإجراءات البسيطة التي يجب اتباعها للتخفيف من تأثير الحرّ بالنسبة لهذه الفئة من المرضى".

    وأضاف:"50% من مرضى ارتفاع الضغط يتناولون أدوية لها تأثير مدرّ للبول، وفي الطقس الحار يزداد خطر الجفاف في الجسم، لذا فإن القاعدة الأولى هي الحرص على تناول كميات كافية من المياه والسوائل".

    ونوه الطبيب إلى أن شرب كميات زائدة عن حاجة الجسم من السوائل قد يشكل عبئا إضافيا على الأوعية ويتسبب بارتفاع ضغط الدم، لذا يجب تناول السوائل بالكميات المطلوبة عند الشعور بالعطش.

    وحذّر الطبيب إلى أن بعض الناس يعانون من مشكلات احتباس السوائل في القدمين ومشكلات ارتفاع الضغط في فترات الحر، لذا يجب عليهم تجنب الوقوف فجأة والحركة بسرعة.

    المصدر: فيستي

     

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