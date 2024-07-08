مباشر

الطلبات الأخيرة

    الصحة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 04:13 GMT

    نصائح مفيدة للحفاظ على صحة القلب

    ذكر الطبيب الروسي سيرغي أغابكين أن موزانة كميات الأحماض الدهنية التي نحصل عليها من الطعام تساعد في إطالة العمر وتعزز عمل القلب.

    نصائح مفيدة للحفاظ على صحة القلب
    Globallookpress

    وخلال برنامج على قناة "روسيا" التلفزيونية قال الطبيب:"تناول بعض أنواع الزيوت النباتية بكثرة يمكن أن يؤثر سلبا على صحة القلب، لذا يجب علينا اختيار الزيوت الغنية بالمواد المفيدة والتي تحوي على نسب أقل من الأحماض الدهنية المشبعة التي قد تتسبب بتصلب الشرايين".

    وأضاف:"تناول زيت عباد الشمس بكميات كبيرة مع الطعام قد يؤدي إلى ازدياد تراكيز أحماض أوميغا 6 في الجسم، وهذا الأمر قد يخل بتراكيز أحماض أوميغا 3 المفيدة، لذا أنصح بأن يتم مزج مقدار من زيت عباد الشمس مع مقدارين من زيت بذور الكتان وإضافة المزيج إلى الطعام، فزيت بذور الكتان غني بأحماض أوميغا 3".

    وأشار الطبيب إلى أن أحماض أوميغا 3 الموجودة في بذور الكتان تساعد في محاربة الالتهابات في الجسم، على عكس أحماض أوميغا 6 التي تتسبب كثرتها بتعزيز العمليات الالتهابية التي تسبب الشيخوخة وأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية، ولهذا فإن توزان الأحماض الدهنية يعتبر أمرا مهما للحفاظ على الصحة بشكل عام.

    وكان الطبيب الروسي والأخصائي في علوم المناعة، أندريه بروديوس قد أشار في وقت سابق إلى أن تناول بذور عباد الشمس بكميات معتدلة مفيد للصحة كونها تحوي على فيتامين B1 الضروري لصحة الأعصاب، كما أنها تعتبر مصدرا مهما لفيتامين E الضروري لصحة العينين.

    المصدر: فيستي

    التعليقات

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    مال وأعمال

    NY: إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خوفا من ارتفاع النفط