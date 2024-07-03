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    الصحة
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 20:47 GMT

    مادة غذائية تحارب الشيخوخة وتطيل العمر

    ذكر الطبيب الروسي سيرغي أغابكين أن الأغذية لها تأثير مهم على الصحة، وبعضها يساهم في تحسين المناعة وإطالة العمر.

    مادة غذائية تحارب الشيخوخة وتطيل العمر
    Globallookpress

    وفي برنامج طبي على قناة "روسيا" التلفزيونية قال الطبيب:"الكثير من خبراء التغذية يشيرون إلى فوائد المشمش، فثماره تحتوي على مواد مفيدة للصحة والبشرة والقلب والأمعاء، كما تساعد في إطالة العمر".

    وأضاف:"عصيدة المشمش التي تصنع من الثمار المجففة أو الطازجة هي أحد أكلات المطبخ الوطني في داغستان، وربما تكون أحد أسباب طول العمر لسكان مناطق القوقاز، طبيعة الغذاء والعديد من العوامل الأخرى، مثل النشاط البدني والطبيعة لها تأثيراتها على الصحة وطول العمر. نذكر المشمش لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تبطئ عملية الشيخوخة في الجسم وتقلل من التهابات الأنسجة، وتحسن عمليات التمثيل الغذائي".

    ونوه الطبيب إلى أن المواد المفيدة للجسم توجد في بذور ثمار المشمش أيضا، وسكان داغستان يطحنون هذه البذور ويضيفونها إلى عصيدة المشمش للحصول على فائدة مضاعفة.

    ويشير العديد من خبراء الصحة أيضا إلى أن ثمار المشمش تحوي صبغات عضوية طبيعية، مثل الكاروتينات والفلافونويد والفينول، وهذه المواد تدعم منظومة المناعة في الجسم وتحمي من بعض أنواع السرطان.

    المصدر: فيستي

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