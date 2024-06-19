أطعمة تسبب زيادة التعرّق في فصل الصيف

ذكر الطبيب الروسي سيرغي أغابكين أن بعض الأطعمة يمكنها أن تسبب مشكلات فرط التعرّق في فصل الصيف.

وفي برنامج طبي على قناة "روسيا" التلفزيونية قال الطبيب:"يعاني الكثير من الناس من مشكلات فرط التعرّق في فصل الصيف، وتشير الإحصائيات إلى أن واحدا من كل 20 شخص يعاني من هذه المشكلة، لكن توجد بعض الإجراءات البسيطة التي يمكننا القيام بها للتقليل من التعرّق في فترات الحر".

وأضاف:"تشير الدراسات الطبية إلى أن مشكلات فرط التعرّق قد تنجم عن اضطرابات في الغدد الصماء في الجسم، وقد يعاني منها المصابون بمرض السكري، وكذلك تؤثر نوعية الغذاء ومشكلات الجهاز الهضمي على هذا الأمر أيضا، لذا فإن الاختيار الصحيح للطعام في فصل الصيف سيساعدنا على التخلص من هذه المشكلة".

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وأشار الطبيب إلى ضرورة التقليل من الأطعمة الغنية بالبروتين في نظامنا الغذائي في فترات الحر، فتلك الأطعمة تعزز ما يسمى بالتوليد الحراري الغذائي، وتسبب ارتفاع درجات حرارة الجسم، وبالتالي يزداد معدّل التعرّق، كما أن التوابل والأطعمة الغنية بالسكريات تسبب مثل هذه المشكلات أيضا.

المصدر: فيستي