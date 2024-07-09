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    الصحة
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 05:18 GMT

    تأثير الآيس كريم على الجسم مقارنة بالحلويات

    كشف خبراء في التغذية عن فوائد صحية مدهشة للآيس كريم، خاصة عند مقارنتها بالحلويات الأخرى الخالية من العناصر الغذائية.

    تأثير الآيس كريم على الجسم مقارنة بالحلويات
    Alexandra C. Ribeiro / Gettyimages.ru

    تعتبر حصة ثلثي كوب من آيس كريم الألبان مصدرا جيدا للكالسيوم، الذي يحافظ على قوة العظام والعضلات.

    وتوفر بعض أنواع الآيس كريم زهاء 6 غرامات من البروتين لكل حصة، اعتمادا على العلامة التجارية، وهي الكمية نفسها الموجودة في البيضة.

    ويبطئ "الجمع بين البروتين والمستويات المعتدلة من الدهون" إطلاق السكر في الدم، ما يمنع الارتفاع الحاد في نسبة الغلوكوز في الدم المرتبط بمرض السكري.

    وقالت أخصائية التغذية، شيلي بولز، لموقع Yahoo Life إن الآيس كريم يتفوق على الحلويات الأخرى الأقل تغذية.

    وأشارت أخصائية التغذية ستيفاني فانت زيلفدين، إلى أن الجمع بين الدهون المعتدلة والبروتين يجعل الآيس كريم خيارا جيدا لمرضى السكري.

    وقالت إن الجمع بين الدهون والبروتين مع السكر "يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي قد تراه عند تناول الحلويات قليلة الدهون".

    وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من تناول الآيس كريم بكميات كبيرة، حيث قد تحتوي بعض الأنواع على مستويات عالية من السكر والدهون الخطيرة للجسم. ويُنصح باختيار الأنواع الصحية القائمة على منتجات الألبان. 

    كما ينبغي على مرضى السكري الحذر في تناول الآيس كريم.

    المصدر: ديلي ميل

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