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    الصحة
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 23:28 GMT

    كمية الشوكولاتة التي يمكن تناولها في اليوم

    أعلنت الدكتورة يانا كاراتايفا خبيرة التغذية الروسية، أن الشخص يمكنه تناول 30-50 غ من الشوكولاتة في اليوم.

    كمية الشوكولاتة التي يمكن تناولها في اليوم
    Michaela Begsteiger/imageBROKER.com / Globallookpress



    وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "عمليا لا توجد توصية محددة لكمية الشوكولاتة التي يمكن تناولها في اليوم، لأن الأمر يتوقف على نمط حياة الشخص ووزنه وحالته الصحية، ولكن منظمة الصحة العالمية توصي بأن لا تزيد نسبة السكر المضاف عن 10 بالمئة من السعرات الحرارية في النظام الغذائي. لذلك بالنسبة للشخص السليم الذي يحصل على 2500 سعرة حرارية في اليوم، فإن الحد الأقصى المسموح به من السكر المضاف هو 250 سعرة حرارية في اليوم. أي إذا قرر الشخص تناول الشوكولاتة فقط كحلوى، فيمكنه تناول 30-50 غراما منها في اليوم".

    ووفقا لها، تحتوي مختلف أنواع الشوكولاتة على كمية متساوية تقريبا من السعرات الحرارية - 550 سعرة حرارية. أي أن 30-50 غراما من الشوكولاتة هو معيار لجميع أنواع ألواح الشوكولاتة.

    وتقول: "عمليا لا توجد أمراض تتطلب استبعاد الشوكولاتة بالكامل من النظام الغذائي، ولكن مع ذلك، هناك أمراض تتطلب التقليل من تناول هذا المنتج مثل النقرس. ويمكن للأشخاص المصابين بداء السكري والسمنة في مرحلة فقدان الوزن اعتبار الشوكولاتة الخالية من السكر كحلوى. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والانتفاخ عدم تناول الشوكولاتة المحتوية على سكر الفركتوز أو السوربيتول كبديل للسكر، لأن تناول مثل هذه الشوكولاتة يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ وآلام في الأمعاء والإسهال".

    المصدر: Gazeta.Ru

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