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    الصحة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 13:35 GMT

    أطعمة ومشروبات لا ينصح بتناولها في الطقس الحار

    يقدم الدكتور أليكسي بيرجنيكوف رئيس قسم التغذية في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية، عدة توصيات بشأن التغذية والشرب أثناء الطقس الحار جدا.

    أطعمة ومشروبات لا ينصح بتناولها في الطقس الحار
    Alexey Malgavko / Sputnik


    ويشير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه عندما تكون درجة حرارة الهواء مرتفعة، من الضروري شرب 2.5- 3 لترات من السوائل. وإذا كان الشخص يمارس الرياضة، فعليه تناول كمية أكبر من السوائل "حوالي أربعة لترات"، ولكن هذا لا ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب وأمراض الكلى لأن نظام شربهم مختلف.

    وحث الدكتور بيريجنيكوف على التخلي عن القهوة المركزة والمخللات والأطعمة المالحة والغنية بالتوابل في الطقس الحار.

    أما بالنسبة للأطعمة البروتينية- اللحوم المقلية والدواجن والأسماك والبطاطس والبقوليات، فإن هضمها يستغرق وقتا طويلا، أي أنها تتطلب طاقة إضافية. ويشكل هذا حملا إضافيا على الجسم، قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وتدهور الصحة، لذلك من الأفضل اختيار الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة: سلطات الخضار الخفيفة، والحساء ومنتجات الألبان والوجبات الخفيفة الباردة والساخنة. ومن الأفضل تجنب الحلويات والأطعمة سريعة التلف إذا لا تتوفر ظروف تخزين ملائمة.

    ويقول: "لا ينصح في الطقس الحار بتناول سلطات متعددة المكونات، لأنه في درجات الحرارة المرتفعة تقصر مدة صلاحيتها جدا، بسبب تكاثر البكتيريا فيها بسرعة، ما يؤدي إلى تسمم الجسم والإصابة بأمراض معدية مختلفة".

    المصدر: نوفوستي

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