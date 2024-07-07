مباشر

الطلبات الأخيرة

    الصحة
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 13:30 GMT

    نصائح لمنع ظهور بثور البشرة في الصيف

    يمكن أن يكون الشعور بالدفء مع تألق البشرة تحت أشعة الشمس رائعا، ولكن بعض الأشخاص قد يعانون من ظهور البثور أكثر من المعتاد في فصل الصيف، لذا ينبغي توخي الحذر بأساليب مختلفة.

    نصائح لمنع ظهور بثور البشرة في الصيف
    Viktoria Korobova / Gettyimages.ru

    هناك عدد من الأشياء التي يمكن أن تلحق الضرر بالبشرة، بدءا من عامل الحماية من الشمس (SPF) الذي يسد المسام، إلى المواد الكيميائية والكلور الناتج عن السباحة في الأحواض الاصطناعية.

    وبهذا الصدد، شاركت الدكتورة سونيا خورانا، خبيرة الأمراض الجلدية، بعض النصائح لتجنب ظهور البثور في الطقس الحار.

    وأوضحت الخبيرة أن زيادة الترطيب يمكن أن تؤدي إلى "إنتاج المزيد من الزيت"، ما سيؤدي إلى ظهور البثور على البشرة.

    وأوصت خورانا: "ينبغي تنظيف البشرة مرتين يوميا (من الأفضل باستخدام منظف يحتوي على حمض الساليسيليك) مع التأكد من ترطيب البشرة، واختيار مرطب لا يحتوي على الزيوت".

    ونصحت سونيا بأنه ينبغي استخدام كريم الوقاية من الشمس بدرجة 30 على الأقل مع عامل حماية من الشمس (SPF).

    ومع ذلك، إذا وجدت أن كريم الوقاية من الشمس الخاص بك يفسد بشرتك، فتقترح الخبيرة البحث عن كريم بأساس فيزيائي بدلا من كريم كيميائي يحتوي على مكونات مثل أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم.

    وتقول خورانا: "ابحث عن الظل عندما يكون ذلك مناسبا".

    كما نصحت أيضا بتجنب وضع المكياج الثقيل، واختيار المكياج الخالي من الزيوت. وتوصي باستخدام منظف لطيف للجسم، والتأكد من ترطيبه بمرطب يحتوي على مكونات مهدئة مثل الغلسرين.

    المصدر: ميرور

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    مدير الاستخبارات الأمريكية يتوجه إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

    أخبار العالم

    إعلام أوكراني: كييف مستعدة لنقل مقترحات سلام إلى روسيا عبر وسطاء

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم

    السفير الأمريكي لدى اليابان يعرب عن أسفه لجريمتي اغتصاب ارتكبها جنديان أمريكيان في اوكيناوا

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم

    رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم

    صحيفة ألمانية: تم التخطيط لتفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي قبل 10 سنوات