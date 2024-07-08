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    الصحة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 00:37 GMT

    مخاطر الجمع بين اللحوم والبطاطس على كبار السن

    يجب على الأشخاص البالغين وكبار السن إعادة النظر في نظامهم الغذائي واستبعاد بعض مجموعات الأطعمة وفقا لمتطلبات الجسم الذي مع التقدم في العمر يصبح انتقائيا أكثر.

    مخاطر الجمع بين اللحوم والبطاطس على كبار السن
    Victor Lisitsyn / Globallookpress


    وتشير الدكتورة ماريات موخينا خبيرة التغذية الروسية، إلى أن المنتجات التي لا ينصح بتناولها معاً هي اللحوم والبطاطس، لأن الطبق يحتوي على مواد غذائية ثقيلة كالبروتين على شكل لحم، وعلى "قنبلة" نشوية من الكربوهيدرات.

    ووفقا لها، ليس بمقدور حتى المعدة الشابة تحمل مثل هذا العبء الثقيل وخاصة إذا كانت هذه الأطعمة مقلية. ومع التقدم في العمر ينخفض إنتاج الأنزيمات، ما يؤدي إلى صعوبة في امتصاص المواد المغذية، وبالتالي الشعور بالثقل.

    وتقول: "إذا كان الشخص لا يستطيع الاستغناء عن اللحوم، فمن الأفضل أن يسلقها. أما البطاطس فمن الأفضل استبعادها تماما، واستبدالها بالخضروات المطهية أو الكينوا.

    وتنصح الخبيرة بعدم تناول كوكتيل الموز بالحليب، لأن الموز في هذا المشروب يتحول إلى مادة مخاطية يمكن أن تعيق تمعج الأمعاء. أما تناول الموز لوحده ومضغه ببطء فإنه عندما يصل إلى المعدة يكون قد تحلل بفضل إنزيمات اللعاب. ولنفس السبب لا ينصح بتناول القهوة والحليب وعصير البرتقال في وجبة الإفطار، لأنه يقلل من فعالية إنزيمات المعدة خاصة إذا كان الشخص قد تناول قبلها عصيدة.

    المصدر:  RuNews24.ru

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