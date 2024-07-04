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    الصحة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 03:53 GMT

    اختبار بسيط يكشف تعرض الجسم للجفاف

    قال خبراء الصحة إن هناك طريقة بسيطة يمكن أن تكشف الإصابة بالجفاف باستخدام أصابع اليد.

    اختبار بسيط يكشف تعرض الجسم للجفاف
    Dougal Waters / Gettyimages.ru

    تتضمن الطريقة "قرص الجلد" بإصبعي اليد في منطقة البطن أو الجزء الأمامي من اليد أو الجلد الموجود على الصدر أسفل عظمة الترقوة لبضع ثوان، مع تثبيت الإصبعين في مكانها أثناء القرص.

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    وبعد الضغط على الجلد لبضع ثوان، اتركه، وإذا عاد إلى وضعه الطبيعي على الفور، فهذا يعني أن الرطوبة في جسمك جيدة. في حين أن عكس ذلك يدل على الجفاف.

    وبهذا الصدد، أوضحت الدكتورة دانا بريمز، المقيمة في لوس أنجلوس، في مقطع فيديو على" تيك توك" حصد أكثر من 4.5 مليون مشاهدة، أن هذا يسمى اختبار تورم الجلد، والذي يقيس مرونة الجلد.

    وقالت: "عندما يكون الجسم رطبا بشكل جيد، تتمتع بشرتك بمرونة أكبر، وسرعان ما تعود إلى شكلها الأصلي بعد قرصها. ومن ناحية أخرى، يؤدي الجفاف إلى انخفاض مرونة الجلد".

    ويساعد الحفاظ على رطوبة البشرة في الحفاظ على الكولاجين، وهو البروتين الذي يوفر البنية والقوة للبشرة والعضلات والعظام.

    ومع ذلك، يمكن أن تنخفض مرونة الجلد مع التقدم في العمر، بغض النظر عن كمية الماء التي تشربها.

    وتشمل علامات الجفاف الأخرى: العطش الشديد وقلة التبول والبول الداكن والتعب والدوخة والارتباك.

    وتوصي Mayo Clinic بأن يشرب الرجال 15.5 كوبا من الماء يوميا (3.7 لترا) و11.5 كوبا للنساء (2.7 لترا).

    المصدر: ديلي ميل

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