وتكشف الدراسة أن هذه الارتباطات بين المساحات الخضراء والزرقاء وصحة القلب تكون أكثر وضوحا بين الأفراد السود الذين يعيشون في الأحياء التي تواجه تحديات اقتصادية.

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ويشير الباحثون، بقيادة الدكتور ليفانج هو، وهو أستاذ متمرس في الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ، إلى إمكانات هذه المساحات لتوفير فرص متزايدة للأنشطة البدنية والتفاعلات الاجتماعية وتخفيف التوتر.

وقال هو: "إن وجود المزيد من المساحات الخضراء والزرقاء قد يوفر فرصا متزايدة للأنشطة البدنية والتفاعلات الاجتماعية وتخفيف التوتر والتعافي، وجميعها مرتبطة بتحسين صحة التمثيل الغذائي والقلب والأوعية الدموية".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن التعرض للمساحات الخضراء والزرقاء يعزز جهاز المناعة لدى الناس، ويقلل الالتهابات المزمنة ويبطئ عملية الشيخوخة البيولوجية، وجميعها عوامل مهمة بيولوجيا في الصحة العامة للناس وصحة القلب والأوعية الدموية. وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم دور البيئات الطبيعية الحضرية بشكل كامل في المسارات المتعلقة بصحة الإنسان".

وشملت دراسة نورث وسترن ما يقارب 3000 رجل وامرأة من السود والبيض ينحدرون من أربع مدن حضرية في الولايات المتحدة. واستمدت الدراسة بياناتها من دراسة تطور مخاطر الشريان التاجي لدى الشباب البالغين (CARDIA)، والتي تابعت المشاركين لمدة 25 عاما ضخمة.

ووجدت الدراسة أن المشاركين السود الذين لديهم أعلى إمكانية وصول إلى المساحات الزرقاء كانت لديهم احتمالات أقل بنسبة 32% للإصابة بتكلس الشريان التاجي، مقارنة بأولئك الذين لديهم وصول محدود.

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وبالمثل، فإن أولئك الذين لديهم إمكانية وصول أكبر إلى المساحات الخضراء لديهم احتمالات أقل للتكلس بنسبة مذهلة تصل إلى 35%.

ويبدو أنه مقابل كل زيادة بمقدار 10% في المساحات الخضراء، انخفضت احتمالات الإصابة بتكلس الشريان التاجي بنحو 15% في المتوسط.

وقال هو: "إن التأثير الوقائي المتمثل في الوصول إلى المساحات الزرقاء والخضراء الحضرية مع تكلس الشريان التاجي الذي تم تسليط الضوء عليه في دراستنا يؤكد الفوائد المحتملة لهذه البنية التحتية، وخاصة بالنسبة للسكان المحرومين والمعرضين لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتسلط نتائج الدراسة الضوء على الفوائد الصحية للقلب والفوائد الصحية العامة المتعلقة بالمساحات الخضراء والزرقاء الحضرية التي يسهل الوصول إليها وذات الجودة العالية. ويشددون على أهمية السياسات البيئية التي تعزز هذه المساحات، وخاصة بالنسبة للسكان المحرومين والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: Earth.com