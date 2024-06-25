الوقت الصحيح لتنظيف أسنانك

أصدرت طبيبة أسنان تحذيرا صادما بشأن بعض العادات الصباحية التي يمكن أن تدمر صحة الفم، واقترحت الوقت الصحيح لتنظيف الأسنان وطرق الحفاظ على صحة الأسنان واللثة.

ويبدأ معظمنا يومه بشرب القهوة وتناول وجبة الإفطار، ووفقا لطبيبة الأسنان الدكتورة شادي منوشهري، فإن تنظيف أسنانك بعد ذلك يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

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وكشفت الدكتورة منوشهري، التي تدير شركة Smart Dental and Aesthetics في لندن، عن هذه المعلومات عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ما ترك متابعيها البالغ عددهم 61.5 ألفا مندهشين. وقالت: "لا تغسل أسنانك أبدا بعد شرب القهوة للتو. القهوة حمضية للغاية، وإذا ذهبت لتنظيف أسنانك بالفرشاة على الفور، فإنك تفرك الحمض على السن وتؤدي إلى تآكل السن. ولا تغسل أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار، بل قم بتنظيفها مسبقا، لأنك إذا قمت بغسلها بالفرشاة على الفور، فسوف تلحق الضرر بالمينا".

وأوضحت الدكتورة مانوشهري أن أسناننا تتكون من معادن مثل المينا والعاج والملاط (طبقة متكلسة تغطي جذر السن)، وعندما نستيقظ في الصباح تكون مغطاة بالبكتيريا التي يجب إزالتها قبل أن نبدأ اليوم، بما في ذلك قبل تناول وجبة الإفطار.

وحذرت: "تخطي هذه الخطوة، وستترك وجبة الإفطار تتراكم فوق تراكم الطعام طوال الليل. وهذا المزيج السيئ، إلى جانب حموضة القهوة، هو السبب الرئيسي لتآكل المينا".

المصدر: إكسبريس