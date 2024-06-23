وسط مزاعم حول علاقة غسول الفم بالسرطان.. إيجاد البديل الآمن لصحة الفم

تحتوي الخضروات الورقية، مثل الخس، على الكثير من النترات التي يمكن أن تقلل من البكتيريا والحموضة في الفم "المسببة لأمراض اللثة وتسوس الأسنان"، وفقا للخبراء.

لذا، ينصح خبراء الصحة بشرب عصير الخس، زاعمين أنه قد يكون أفضل لصحة الفم من الغسول التجاري العادي، خاصة بعد انتشار دراسة بلجيكية هذا الأسبوع، ربطت غسول الفم الذي يحتوي على الكحول (مثل Listerine Cool Mint) بالسرطان، حيث زعم الباحثون أنه يرفع مستويات نوعين من البكتيريا في الفم قد يسببان أورام المريء والقولون والمستقيم.

وفي بيان لها، رفضت شركة Kenvue، التي تمتلك العلامة التجارية Listerine، الدراسة وأصرت على أن منتجاتها آمنة.

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وبحثا عن البدائل، درست كل من ميا بيرلي وسيوبهان موران، من جامعة غرب اسكتلندا، تأثير النترات على صحة الفم لدى الرياضيين.

وتبين أن شرب عصير الخس أو الخضار الورقية، التي تحتوي على مستويات عالية من النترات، يحمي الأسنان من المشروبات الرياضية الحمضية والمواد الهلامية الكربوهيدراتية أثناء ممارسة الرياضة، مع زيادة مستويات البكتيريا الصحية وتقليل الحموضة.

على سبيل المثال، تناول عصير الخس لمدة أسبوعين يقلل من التهاب اللثة ويزيد من مستويات البكتيريا الصحية لدى المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة.

يذكر أن عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل كاف يؤدي إلى تراكم البلاك، وهي طبقة لزجة من البكتيريا، على الأسنان واللثة، ما يسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وتعتبر الخضار الورقية، مثل السبانخ والخس، غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والنترات.

المصدر: ديلي ميل