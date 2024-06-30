 
مباشر

طبيب: المرق مفيد للصحة

الصحة

طبيب: المرق مفيد للصحة
Globallookpress Svetlana Vozmilova
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xsoc

أعلن البروفيسور ألفريد بوغدانوف أن إدراج المرق في النظام الغذائي اليومي يجلب الفائدة للصحة.

إقرأ المزيد
خبيرة تغذية تحدد الطعام المثالي لإنقاص الوزن
خبيرة تغذية تحدد الطعام المثالي لإنقاص الوزن


ووفقا له، يعتبر المرق جزءا من إجمالي السوائل التي يتناولها الشخص في اليوم. المرق لا يروي العطش فقط، بل هو مصدر مهم للمواد المغذية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة.

ويقول: "المرق ليس ماء، للمرق خصائص كيميائية فريدة. في هذا السياق، يعتبر المرق أكثر من مجرد سائل: فهو منتج غذائي كامل يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية".

المصدر: pravda.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا