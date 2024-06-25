4 أطعمة لتحسين نوعية النوم

كشفت الدكتورة كارلي غارسيا خبيرة التغذية الأطعمة التي تساعد على تحسين نوعية النوم.

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ووفقا للخبيرة، تؤثر الحمية الغذائية على نوعية النوم، ويمكن أن تساعد المياه المعدنية والزبادي والفواكه والمكسرات على تحسينها.

وتشير إلى أن المياه المعدنية المحتوية على نسبة عالية من المغنيسيوم أن تضمن نوما عميقا ومريحا لأن المغنيسيوم يساعد على تخفيف التوتر وتخفيض مستوى هرمونات التوتر. أما الزبادي فيحتوي على بروتين الكازين الذي يساعد على رفع مستوى الأحماض الأمينية في الدم، ما يساعد على الاسترخاء ويفيد في استعادة العضلات في الفترة الليلية.

وتقول: "تحتوى المكسرات والبذور على حمض التربتوفان الأميني، وهو مقدمة للسيروتونين والميلاتونين، وهما المسؤولان عن نوعية النوم".

ووفقا لها، كما يوجد التربتوفان في بعض الفواكه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البوتاسيوم الموجود في الموز مثلا، يساعد على استرخاء العضلات ويقلل من التشنجات الليلية.

المصدر: نوفوستي