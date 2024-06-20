الصحة الروسية: دواء جديد ضد عدوى التسمم الغذائي اجتاز التجارب ما قبل السريرية بنجاح

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، يوم 20 يونيو، عن نجاح التجارب ما قبل السريرية لدواء جديد، تم تطويره لعلاج عدوى التسمم الغذائي.

وأشار الوزير أيضا إلى أن الدواء سيخضع قريبا للتجارب السريرية.

مع ذلك فإن ميخائيل موراشكو قال إنه يوجد في المناطق الروسية 301 مريض مصاب بعدوى التسمم الغذائي، وهم يتلقون العلاج في المستشفيات و43 مريضا منهم لا يزالون في غرف العناية المركزة. وجميع المصابين تحت رقابة الأطباء والممرضين.

يذكر أن هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية كانت قد حذرت في وقت سابق من خطر التسمم الغذائي وذكرت الأعراض الأولى للتسمم. وعند إعداد المربى المنزلي من المهم الأخذ في الحسبان أن المعلبات المحلية الصنع ذات الجودة المنخفضة هي التي تسبب في أغلب الأحيان تطور المرض.

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جدير بالذكر أن التسمم الغذائي هو عدوى سامة حادة تنتقل عن طريق الغذاء وتتطور نتيجة دخول توكسين البوتولينوم إلى جسم الإنسان. ويتميز التسمم الغذائي بتلف الجهاز العصبي نتيجة حجب توكسين البوتولينوم لمستقبلات الأسيتيل كولين للألياف العصبية، مما يتجلى على شكل شلل العضلات.

ومن أخطر مضاعفات التسمم الغذائي هو تطور فشل الجهاز التنفسي الحاد أو توقف التنفس بسبب شلل عضلات الجهاز التنفسي أو اختناق الجهاز التنفسي. ومثل هذه المضاعفات يمكن أن تكون قاتلة. ويمكن أن يؤدي التسمم الغذائي إلى الالتهاب الرئوي الثانوي.





المصدر: كومسومولسكايا برافدا