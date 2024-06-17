ما علاقة الإجهاد بظهور الشيب؟

يقول المثل "الشيب علامة تدل على الحكمة". ولكن ماذا لو كان ظهور الشعر الأبيض غير مرتبط بالعمر، بل نتيجة لنمط الحياة وسلوك الشخص؟!.

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تشير الدكتورة عايدة غاديغورييفا أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، إلى أن آخر الدراسات في هذا المجال تؤكد أن الإجهاد يمكنه تسريع عملية ظهور الشعر الأبيض (الشيب). وقد أظهرت نتائج التجارب التي أجراها الباحثون أن الإجهاد خلال بضعة ساعات يؤدي إلى انخفاض نشاط الخلايا الصباغية المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين التي تعطي الشعر لونه الطبيعي.

وتشير الطبيبة، إلى أن الشيب قد يكون مرتبطا بعوامل وراثية أو أمراض محددة.

ووفقا له، يجب أن نتذكر أن الإجهاد هو ظاهرة شخصية. أي ليس جميع الناس معرضين بنفس المستوى لتأثيره. كما أن الإجهاد لا يؤدي إلى الشيب لدى الجميع.

المصدر: فيستي. رو