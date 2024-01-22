كشفت الدكتورة يوليا ناغايتسيفا أخصائية الأمراض الجلدية والشعر ثلاثة أسباب للشيب المبكر، الذي يمكن معالجته وإعادة اللون الطبيعي للشعر.



وتشير الأخصائية في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن الشيب يعتبر مبكرا إذا ظهر قبل الخامسة والعشرين من العمر، حيث في هذه الحالة يفقد الشعر لونه ليس بسبب تغيرات فسيولوجية في الجسم، بل لأسباب أخرى.

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وتقول: "يمكن أن يؤدي نقص عناصر الحديد أو النحاس أو الزنك أو فيتامينات مجموعة В إلى ظهور الشيب المبكر. وهناك أيضا عامل وراثي، الذي يؤخذ في الاعتبار أيضا إذا كان الأقارب يعانون من الشيب المبكر. كما يمكن أن يؤثر عامل التوتر أيضا".

ووفقا للأخصائية، عند ظهور أولى الشعرات الرمادية، يجب مراجعة الطبيب. فإذا تبين أن المشكلة ليست وراثية، بل بسبب نقص الفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي، فيمكن معالجة الحالة واستعادة لون الشعر.

وتقول: "يمكن إعادة اللون الطبيعي إلى الشعر عند ظهور الشيب المبكر، ولكن فقط في بدايته. لذلك إذا لاحظ الشخص ظهور أول شعرات رمادية، عليه استشارة الطبيب، لتشخيص السبب ووصف العلاج اللازم وحينها قد يصبح بالإمكان إعادة اللون الطبيعي لنسبة معينة من الشعر".

ولكن وفقا لها، غالبية الناس يتجاهلون هذه الحالة في البداية، ويستشيرون الطبيب بعد فوات الأوان.

المصدر: نوفوستي