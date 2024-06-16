الجراح غوتيه: روسيا رائدة في مجال زراعة الأعضاء

أعلن الأكاديمي سيرغي غوتيه، كبير جراحي زراعة الأعضاء، مدير مركز شوماكوف للبحوث الطبية أن عدد عمليات زرع القلب التي تجرى في روسيا تتجاوز 250 عملية في السنة.

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ويشير الأكاديمي إلى أن المرضى الذين بحاجة إلى زراعة الأعضاء لا ينتظرون كثيرا، ما يسمح ببقائهم على قيد الحياة.

ويقول: "إذا كنا حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نقوم بإجراء عمليتين أو ثلاث أو أربع أو خمس عمليات زرع قلب في السنة، فإننا حاليا نجري 250 عملية في معهد واحد فقط".

ويشير الجراح إلى أن في روسيا "آلة منسقة بشكل جيد" تسمح بإنقاذ عدد كبير من الأرواح، مؤكدا أن روسيا تحتل مكانة رائدة على مستوى العالم في إجراء عمليات زراعة القلب.

ويقول: "نتابع حاليا في المعهد حالة حوالي ألفي مريض، أجريت لهم عملية زراعة القلب في مراحل مختلفة".

وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمي سيرغي غوتيه حصل على جائزة الدولة لعام 2023 في مجال العلوم الطبية، تقديرا لدوره في عمليات زراعة القلب والأعضاء الأخرى.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"