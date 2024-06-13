لقاح مشترك ضد الإنفلونزا و"كوفيد" يظهر نتائج واعدة

كشفت بيانات صادرة عن شركة "موديرنا" أن جرعة "لقاح مشترك" ضد الإنفلونزا و"كوفيد" أثارت استجابة مناعية أقوى من اللقاحات الفردية المنفصلة.

ويتم استخدام لقاح Spikevax "كوفيد"، التابع لشركة الأدوية الأمريكية في برنامج التعزيز في المملكة المتحدة، إلى جانب Comirnaty التابع لشركة Pfizer/BioNTech.

ويتضمن الإصدار الأحدث من Spikevax جرعة من لقاح الإنفلونزا، ما يعني أن الناس سيحتاجون إلى جرعة واحدة فقط لمنحهم الحماية الكاملة ضد كلا الفيروسين.

وتم اختبار اللقاح في تجربة شملت 8000 شخص بالغ، مقسمين إلى فئتين عمريتين: 50-64 سنة وأكثر من 65 سنة.

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وأظهر المشاركون الذين تلقوا لقاح mRNA-1083 الجديد، استجابات مناعية أعلى ضد 3 سلالات من الإنفلونزا و"كوفيد".

وتتوافق النتائج عبر جميع سلالات الإنفلونزا التي تم اختبارها (H1N1 وH3N2 وB/Victoria) ومتغير Sars-CoV-2 في كل من المجموعة العمرية 65 عاما، فما فوق والفئة العمرية 50 إلى 64 عاما.

وتعليقا على النتائج، قال البروفيسور جون تريغونينغ، خبير مناعة اللقاحات في إمبريال كوليدج لندن، إنه سيتعين تقديم بيانات أكثر تفصيلا.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا": "إن اللقاحات المركبة لديها القدرة على تقليل عبء حالات فيروسات الجهاز التنفسي على الأنظمة الصحية والصيدليات، بالإضافة إلى توفير خيارات تطعيم أكثر ملاءمة للناس يمكن أن توفر حماية أقوى من الأمراض الموسمية".

وأضاف بانسيل أنه يأمل أن يصبح اللقاح متاحا على نطاق واسع في عام 2026، أو ربما في عام 2025.

المصدر: إكسبريس