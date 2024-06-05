ما علاقة "جائحة كوفيد" بضعف نشاط الحيوانات المنوية؟

وجد فريق من الباحثين أن الحيوانات المنوية لدى الرجال الذي استقروا في المنزل أثناء فترة الوباء، أصبحت أقل نشاطا عموما.

توصل الباحثون إلى هذه النتيجة أثناء التحقيق في وجهة نظر واسعة النطاق مفادها "أن أعداد الحيوانات المنوية لدى الرجال تنخفض في جميع أنحاء العالم".

وشملت الدراسة عينات السائل المنوي من 6758 رجلا، تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، تم جمعها عبر أكبر بنك للحيوانات المنوية في العالم، Cryos International في الدنمارك.

ووجد الفريق أن عينات تركيز الحيوانات المنوية، المأخوذة من الرجال الذين يتقدمون للتبرع بالحيوانات المنوية بين عامي 2017 و2022، "لم تتغير بشكل ملحوظ على مدى فترة 6 سنوات". لكن الباحثين اكتشفوا اختلافا كبيرا في حركة الحيوانات المنوية (أي قدرتها على الحركة تلقائيا).

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وقال المعد المشارك، البروفيسور آلان باسي، من جامعة مانشستر: "من الشائع أن أعداد الحيوانات المنوية لدى الرجال تنخفض"، مشيرا إلى دراسة حديثة جمعت بيانات من 44 بحثا، أجراها الدكتور هاغاي ليفين من الجامعة العبرية في القدس، وجدت أن عدد الحيوانات المنوية انخفض بنسبة تصل إلى 2.64% سنويا لدى الرجال في جميع أنحاء العالم منذ عام 2000.

ومع ذلك، قال باسي: "لم نشهد مثل هذا التغيير في دراستنا، وهذا يشير إلى أنه في تلك الفئة من المتقدمين للتبرع بالحيوانات المنوية، لم تتغير تركيزات الحيوانات المنوية بين عامي 2017 و 2022".

لكن العدد الإجمالي للحيوانات المنوية المخصصة للحركة (المقدمة للاختبار) انخفض بنسبة 16% و22% على التوالي بين عامي 2019 و2022.

وقال البروفيسور روبرت مونتغمري، المعد المشارك من جامعة "كوينز" في كندا: "كان الانخفاض في مقاييس حركة الحيوانات المنوية بين عامي 2019 و2022 نتيجة غير متوقعة. يتوافق هذا الانخفاض تقريبا مع بداية جائحة "كوفيد" في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أن فيروس SARS-CoV-2 يؤثر بشكل مباشر على الحيوانات المنوية، فإننا نتكهن بما إذا كانت عمليات الإغلاق واسعة النطاق ربما أدت إلى تغييرات في أنماط العمل والنظام الغذائي ومستويات النشاط البدني، التي نعلم بالفعل أنها يمكن أن تؤثر على حركة الحيوانات المنوية".

نشرت الدراسة في مجلة Human Reproduction.

المصدر: ديلي ميل