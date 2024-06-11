العلماء الروس يطورون طريقة تجعل التصوير بالرنين المغناطيسي أكثر فعالية

زاد التطوير المشترك لعلماء جامعة "قازان" الفيدرالية ومعهد "أربوزوف" للكيمياء العضوية والفيزيائية إلى حد بعيد من فعالية التصوير بالرنين المغناطيسي.

واقترح الخبراء استخدام جزيئات البروتين البقري مع أيونات المنغنيز لزيادة التباين في التصوير المقطعي.

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وعادة ما تستخدم لهذا الغرض مركبات الجادولينيوم المختلفة. وهو معدن أرضي نادر يستخدم على نطاق واسع لتشخيص أمراض الأورام، مع ذلك فإنه يمكن أن يكون ساما للكلى. بينما يعمل عنصر التباين الجديد على تحسين إبراز الأورام في الصورة إلى حد بعيد، مما يجعل من الممكن زيادة تشخيص الأمراض أضعافا في المراحل المبكرة.

وقد تم اختيار ألبومين المصل البقري كحامل لأيونات المنغنيز لأنه قريب من الإنسان. بالنسبة للجسيمات النانوية نفسها فهي الأكثر توافقا. وتمكن العلماء الروس من تحقيق نسبة أيونات المنغنيز إلى البروتين بمقدار 4:1.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا