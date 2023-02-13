تقرير يكشف عن حادث غريب: سلاح يقتل صاحبه بواسطة آلة التصوير بالرنين المغناطيسي!

توفي رجل برازيلي متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي عندما اخرجت رصاصة مسدس مخفي كان يحمله بالقرب من جهاز يعمل بالرنين المغناطيسي، ما أدى إلى إطلاق النار عليه في بطنه.

وبحسب ما ورد، احتفظ المحامي البالغ من العمر 40 عاما والمؤيد الصريح لحيازة السلاح على الرغم من الطلبات الشفوية والمكتوبة لإزالة جميع الأشياء المعدنية قبل مرافقة والدته إلى غرفة المسح.

واصطحب لياندرو ماتياس دي نوفايس، والدته إلى لابوراتوريو كورا في ساو باولو، البرازيل، لإجراء مسح بالرنين المغناطيسي (التصوير بالرنين المغناطيسي) في 16 يناير.

وأصدر الطاقم الطبي تعليمات لكل من دي نوفايس ووالدته بترك جميع العناصر المعدنية خارج غرفة المسح كإجراء قياسي احترازي.

وقال متحدث باسم المنشأة لـ Telegraph: "نود التأكيد على أن جميع بروتوكولات الوقاية من الحوادث قد اتبعها فريق Cura، كما هو معتاد في جميع الوحدات. وتم توجيه كل من المريض ورفيقه بشكل صحيح في ما يتعلق بإجراءات الدخول إلى غرفة الفحص وتحذيرهما من إزالة جميع الأشياء المعدنية".

وسبب هذا الفعل البسيط مباشر إلى حد ما. لتصوير الجسم، يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي في أي مكان من 1.5 إلى 3.0 (وأحيانا أكثر) تسلا من المغناطيسية لإجبار البروتونات في جزيئات الماء على الإشارة إلى نفس الاتجاه تقريبا.

وتعطي النبضة المنخفضةُ الطاقةِ الكهرومغناطيسية الجسيمات تهز هزاً، واعتمادا على المواد المحيطة تستغرق كميات متفاوتة من الوقت للعودة إلى نقطة البداية. ثم يتم تفسير هذا التباين في اهتزازات البروتون لتقديم صورة مفصلة عن دواخلك.

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ولإعطاء فكرة عن مدى قوة هذا المجال المغناطيسي، يقع مغناطيس الثلاجة في نطاق بضعة آلاف من التسلا. ويمكن أن تكون بعض المغناطيسات الأرضية النادرة القوية حول تسلا واحدة في القوة. لذا فإن 3 إلى 7 تسلا لا تهز الأرض. لكنها كافية للعناصر المغناطيسية الحديدية الكبيرة - تلك المصنوعة من مادة تتفاعل بشكل موحد نسبيا في مجال مغناطيسي قوي - حتى تحصل على قوة سحب جيدة.

وتسبب حادث غريب في عام 2001 في إصابة طفل بجروح قاتلة في الرأس عندما قام التصوير بالرنين المغناطيسي بإخراج خزان أكسجين معدني من جميع أنحاء الغرفة.

وفي حالات العناصر الصغيرة، كما هو الحال مع المجوهرات على سبيل المثال، يمكن أن يولد المجال المغناطيسي القوي تيارا كهربائيا في المادة التي من المحتمل أن توصل حرارة كافية لإحداث حرق موضعي سيئ.

وما حدث بالضبط في حالة دي نوفايس قد لا يُعرف أبدا. تم إخفاء المسدس بعيدا في حزام خصره، فأطلق المسدس عندما تم تشغيل الآلة، ما أدى إلى جرح أودى بحياته بشكل مأساوي بعد عدة أسابيع في مستشفى ساو لويز مورومبي.

وبصفته مدافعا عن ملكية السلاح مع آلاف المتابعين على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، من الواضح أن دي نوفايس لم يكن غريبا عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع سلاح ناري. وبحسب سجلات الشرطة، فقد حصل على ترخيص بحمله وتم تسجيل السلاح.

وليس من الواضح ما إذا كان الأمر يتعلق بالرضا عن النفس أو النسيان، لكن الحادث هو بمثابة تذكير مأساوي بحقيقة أن التصوير بالرنين المغناطيسي والأسلحة لا يختلطان ببساطة.

ويروي مقال نُشر عام 2002 في المجلة الأمريكية لعلم الوراثة حادثة ضابط شرطة خارج الخدمة كان يحضر إلى مركز تصوير للمرضى الخارجيين في ولاية نيويورك، حيث أدى سوء التواصل إلى أخذ المريض سلاحه الناري إلى غرفة الفحص.

وأثناء وضع المسدس فوق خزانة على بعد متر (3 أقدام) من الآلة، تم سحب السلاح من قبضته إلى الماسح الضوئي، حيث تم تفريغه في الحائط.

وفي هذه الأثناء، في عام 2013، سُحب مسدس ضابط أثناء الخدمة من يده أثناء التحقيق في تقرير في وقت متأخر من الليل عن عملية سطو في عيادة التصوير بالرنين المغناطيسي في إلينوي، مع بقاء السلاح الناري عالقا في الجهاز.

وفي عام 2018، أصيب رجل بجروح في ساقه في عيادة في لونغ آيلاند عندما أطلق مسدس في جيبه النار عند دخول غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي.

وعلى الرغم من قصرها، إلا أن هذه القائمة من حلقات التصوير بالرنين المغناطيسي الخطيرة يمكن أن تنمو مع زيادة ملكية السلاح في الولايات المتحدة، واحتمال حدوث المزيد من الإصابات أو حتى الوفيات.

المصدر: ساينس ألرت