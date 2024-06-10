ابتكار "يضيء" سرطان البروستات غير المرئي

كشف خبراء جامعة أكسفورد عن صبغة تضيء الأنسجة السرطانية غير المرئية في البروستات، ما يسمح للأطباء بإزالة جزء أكبر من الورم ويقلل فرص عودة المرض بسبب الخلايا المتبقية.

وقالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، التي مولت الدراسة الحديثة، إن التجارب السريرية الكاملة جارية لمعرفة ما إذا كانت الجراحة باستخدام الصبغة تزيل المزيد من الورم السرطاني، وتحافظ على الأنسجة الصحية بمعدل أعلى من التقنيات الجراحية الحالية.

وفي الدراسة الأولية، تم حقن 23 رجلا مصابا بسرطان البروستات بالصبغة المميزة قبل إجراء عملية جراحية لإزالة البروستات.

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وعند تسليط الضوء (الأبيض والأشعة تحت الحمراء القريبة) على البروستات والمناطق المجاورة، أضاءت صبغة الفلورسنت الخلايا السرطانية والأماكن التي انتشرت فيها إلى أنسجة أخرى، مثل الحوض.

وقال أستاذ الجراحة فريدي حمدي، من جامعة أكسفورد والمعد الرئيسي للدراسة: "إنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من رؤية مثل هذه التفاصيل الدقيقة لسرطان البروستات في الوقت الحقيقي أثناء الجراحة".

وأوضح أن هذه التقنية "تسمح بالحفاظ على أكبر قدر ممكن من الهياكل الصحية حول البروستات، لتقليل الآثار الجانبية غير الضرورية التي تغير الحياة، مثل سلس البول وضعف الانتصاب".

وتعمل هذه التقنية من خلال دمج الصبغة مع جزيء يلتصق بمادة تعرف باسم المستضد، الموجودة على سطح خلايا سرطان البروستات.

المصدر: ديلي ميل