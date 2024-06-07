رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية تعرب عن سعادتها بخروج "ماكدونالدز" من روسيا

أعربت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "Rospotrebnadzor" عن سعادتها بخروج مطاعم "ماكدونالدز" من السوق الروسية.

وفي ندوة على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قالت بوبوفا:"نعمل حاليا مع سلسلة مطاعم Vkusno i tochka التي حلت محل ماكدونالدز في روسيا، لتوفير الرقابة وتأمين تغذية صحية وعالية الجودة، وخصوصا لفئة الشباب".

وأضافت :"نأمل حقا أن تكون هذه السلسلة (Vkusno i tochka) بحلتها الجديدة أفضل من سابقتها. ربما لم يكن هناك شخص أكثر سعادة مني عندما غادرت الشركة السابقة (ماكدونالدز)".

وأشارت بوبوفا إلى أن "Rospotrebnadzor" تتعاون مع الخبراء والمختصين من "Vkusno i tochka" لمراقبة الحجم المذهل من الخدمات الغذائية التي تقدمها هذه السلسلة، وخصوصا لفئة الشباب، وليحصل زوار مطاعم هذه السلسلة على طعام صحي ومفيد في الأماكن التي اعتادوا زيارتها.

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وكانت شبكة "ماكدونالدز" لمطاعم الواجبات السريعة قد أعلنت عن إيقاف عملها في روسيا، في 14 مارس الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وبررت الشبكة قرارها هذا بظهور "صعوبات لوجيستية وفنية" في عمل مطاعمها.

يعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بنسخته الـ27 في الفترة ما بين 5 و8 يونيو الجاري، ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: نوفوستي