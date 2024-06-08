"لا تنتظروا الإكسير السحري".. طبيب أورام روسي يقيّم إمكانية ابتكار دواء ضد كل أنواع السرطان

أعلن طبيب الأورام الروسي يفغيني تشيريوموشكين أن من المستحيل إيجاد علاج واحد ضد كل أنواع السرطان.

قال عالم الأورام الروسي يفغيني تشيريوموشكين إنه من المستحيل اختراع علاج عالمي ضد جميع أنواع السرطان ودعا إلى عدم انتظار اختراع "الإكسير السحري" وعدم الثقة في المسوقين.

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وأشار الطبيب قائلا:" لا داعي انتظار ظهور "إكسير سحري" يمكنه التغلب على جميع أنواع السرطان لأن مثل هذه الابتكارات هي مجرد حيل تسويقية". وأكد الأخصائي أنه لو تم ابتكار دواء عالمي من هذا النوع لاصطف طابور حول الكرة الأرضية.

وأشار تشيريوموشكين إلى أن هناك اقتراحا باستخدام لقاح يفترض أن يقاوم الأورام بمثابة أحد الطرق لعلاج السرطان. ومع ذلك فإن الخلايا تتغير باستمرار، وبالتالي فإن هذه الطريقة لا يمكن أن تكون حلا سحريا، لأن العلاج يتطلب نهجا متكاملا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا