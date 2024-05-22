كمية الكحول التي تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والسرطان

يشير الإحصائي وخبير المخاطر البريطاني ديفيد سبيغلهالتر، إلى أن شرب 15- 16 وحدة من الكحول أسبوعيا يزيد من احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية والسرطان والنوبات القلبية والخرف.

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وتشير صحيفة Daily Mail إلى أن هذا الخطر وفقا له يزداد عند تناول 20- 30 وحدة (200-300 غرام من الإثانول النقي).

ووفقا للتوجيهات والإرشادات التي وضعتها الخدمات الصحية في المملكة المتحدة في عام 2016، يجب أن يقتصر استهلاك الكحول الأسبوعي على 14 وحدة. تعادل الوحدة الواحدة 10 غرامات من الإيثانول النقي. وتوجد هذه الكمية في حوالي 100 ملليلتر من النبيذ و 250 ملليلترا من البيرة و 30 ملليلترا من الكحول القوي (الكونياك والويسكي والجين).

ويشير كريس ويتي، كبير الأطباء البريطانيين والمستشار الطبي الحكومي في المملكة المتحدة، إلى أن عواقب تجاوز الحد المحدد لاستهلاك الكحول يمكن أن تكون مشكلات صحية خطيرة، مثل الجلطة الدماغية والسرطان وتلف الكبد والنوبات القلبية والخرف. وأن خطر الجرعات المعتدلة من الكحول على الصحة ليس أكبر من نمط الحياة الخامل والإفراط في تناول الأطعمة الدهنية.

المصدر: gazeta.ru