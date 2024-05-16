 
مباشر

اكتشاف آلية هروب فيروس SARS-CoV-2 من جهاز المناعة

الصحة

اكتشاف آلية هروب فيروس SARS-CoV-2 من جهاز المناعة
Gettyimages.ru Naeblys
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjlj

كشفت دراسة جديدة عن رؤى مهمة حول كيفية هروب فيروس SARS-CoV-2 ومتغيراته من جهاز المناعة، ما يمهد الطريق لأساليب علاجية جديدة ضد "كوفيد-19".

وركز فريق دولي من علماء الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا، من معهد Ragon of Mass General وماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، على التفاعلات بين الفيروس وجهاز المناعة الفطري البشري.

ووجد العلماء أن الخلايا المصابة بفيروس SARS-CoV-2 تقلل من تنظيم الإشارات المناعية المهمة، المعروفة بـ"روابط NKG2D" التي تلعب دورا حاسما في تنشيط جهاز المناعة، وخاصة خلايا الجهاز المناعي الفطري (NK)، التي تكافح الالتهابات الفيروسية.

إقرأ المزيد
سلالة
سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف

كما حددوا بروتينا فيروسيا، يسمى ORF6، يشارك بشكل كبير في الآلية التي يتبعها الفيروس للحد من تنظيم هذه الإشارات المناعية.

وكشفت الدراسة أن الجسم المضاد "76C"، الذي يخضع للاختبار في أبحاث السرطان قبل السريرية، يمنع تعطيل هذا التنظيم ويجعل الخلايا المصابة أكثر عرضة لهجوم خلايا الجهاز المناعي القاتلة الطبيعية. 

كما أظهر العلماء أيضا أن الخلايا القاتلة الطبيعية تلعب دورا مهما في محاربة الخلايا المصابة بفيروس SARS-CoV-2، ما يشير إلى أن تنشيط جهاز المناعة الفطري يمكن أن يكون استراتيجية واعدة لعلاج "كوفيد-19".

وتقول الدكتورة أنجيليك هولزمر، رئيسة مجموعة أبحاث العدوى وتنظيم المناعة في معهد Leibniz: "توفر النتائج رؤى مهمة حول الدفاع المناعي ضد SARS-CoV-2، وكيف يمكننا تعزيزه باستخدام علاجات جديدة".

نشرت النتائج في مجلة الخلية.

المصدر: ميدكال إكسبريس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا