"مضادة للسرطان".. مواد غذائية تحتوي على عنصر مهم لتكوين الخلايا

تشير الدكتورة غالينا سميرنوفا أخصائية الغدد الصماء، إلى أن نقص حمض الفوليك (فيتامين B-9) في الجسم يسبب الإصابة بالسرطان ومرض ألزهايمر.

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ووفقا لها، من أجل النمو الصحي، يحتاج جسم الإنسان إلى حمض الفوليك، الذي يلعب دورا كبيرا في تكوين الخلايا، وشطر الأحماض الأمينية الضارة، وتكوين خلايا الدم الحمراء. ويساعد الاختيار الصحيح للنظام الغذائي على الوقاية من نقص هذا الفيتامين المهم.

وأهم مصادر حمض الفوليك هي الخضار الورقية - السبانخ والهليون وكرنب بروكسل والقرنبيط، وكذلك البقوليات والكبد والبيض، ولكن للحفاظ على أعلى نسبة منه يجب طهيها باعتدال، لأن المعالجة الحرارية تدمر الفيتامين، كما يمكن أن يمنع الكحول وبعض الأدوية امتصاصه. وتشير الطبيبة، إلى أن نقص حمض الفوليك يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض ألزهايمر وسرطان الثدي وحتى العقم. لذلك على النساء خلال فترة الحمل الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك. لأن نقصه يزيد خطر إصابة الطفل بعيوب الأنبوب العصبي والحبل الشوكي.

وليس من الصعب تحديد ما إذا كان الجسم بحاجة إلى جرعة إضافية من حمض الفوليك. لأن أولى العلامات هي الصداع وفقدان الوزن وتسارع النبض والضعف والشعور بالتعب دائما.

المصدر: life.ru