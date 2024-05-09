المملكة المتحدة.. وفاة 5 أطفال بالسعال الديكي

توفي خمسة رضّع أصيبوا بالسعال الديكي في المملكة المتحدة منذ مطلع العام، مع استمرار ارتفاع حصيلة الإصابات بهذا المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

تم الإبلاغ عن أكثر من 2700 حالة سعال ديكي (أو الشاهوق وهي عدوى جرثومية معدية للغاية تصيب الجهاز التنفسي) في جميع أنحاء إنجلترا حتى الآن في عام 2024، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحالات المسجلة في العام الماضي بأكمله.

وأظهرت الأرقام الجديدة لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) أنه تم الإبلاغ عن 2793 حالة حتى نهاية مارس، بالمقارنة مع 858 حالة لعام 2023 بأكمله.

وقالت الوكالة إنه في الفترة ما بين يناير ونهاية مارس، حدثت خمس وفيات بين الرضع، وهم الأكثر عرضة لخطر المضاعفات الشديدة الناجمة عن المرض، مبينة أن التقديرات المحدثة لفعالية اللقاح أثناء الحمل أظهرت مستويات عالية من الحماية (92 في المائة) ضد وفيات الرضع.

في حين أن معظم الحالات (50.8 في المائة، 1420) المسجلة بين يناير ومارس كانت لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما أو أكثر والذين عادة ما يصابون بمرض خفيف، فإن معدلات السعال الديكي تظل أعلى عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر.

المصدر: "الإندبندنت"