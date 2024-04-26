"الأولى في العالم".. نجاح عملية زراعة مضخة قلب مع كلية خنزير لدى الإنسان في إجراء مشترك

تمكّن جراحون في الولايات المتحدة من زرع كلية خنزير معدلة وراثيا لدى إنسان حيّ للمرة الثانية، حسبما أعلن مركز NYU Langone Health في نيويورك.

وفي أبريل، خضعت المريضة ليزا بيسانو (54 عاما) للعملية الجراحية، حيث عانت من قصور في القلب ومرض الكلى في المرحلة النهائية، ولم يمنحها الأطباء سوى أسابيع فقط لتعيشها.

وزرع الجراحون مضخة قلب ميكانيكية لدى بيسانو، قبل أيام من عملية الزرع الأساسية، حيث قال مركز NYU Langone Health إن هذا الإجراء المشترك يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

وقام الأطباء أيضا بزراعة الغدة الصعترية للخنزير لدى المريضة، بالإضافة إلى الكلية المعدلة وراثيا، ما يساعد على "تقوية" جهاز المناعة وتقليل فرصة رفض الأعضاء.

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وقال كبير الجراحين، روبرت مونتغمري، للصحفيين يوم الأربعاء: "إن العملية كانت "علامة فارقة في رحلتنا لجعل الأعضاء المنقذة للحياة متاحة لأي شخص يحتاج إليها".

وأوضح مونتغمري، الذي أجرى أيضا أول عملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيا لدى إنسان "شملت شخصا توفي دماغيا في عام 2021"، إن العملية الأخيرة "تقرّب احتمالية عدم اضطرار أحد للموت، بانتظار موت شخص آخر، حتى يمكن إنقاذه".

وأشار إلى أنه لم يظهر على بيسانو أي علامات على رفض الأعضاء بعد مرور أسبوعين تقريبا، مضيفا أن وظائف كليتها كانت "مثالية".

وأجريت أول عملية زرع كلية خنزير في مريض حي في شهر مارس، في مستشفى ماساتشوستس العام، لدى رجل يبلغ من العمر 62 عاما.

وفي عام 2023، زرع قلب خنزير "معدل وراثيا" لدى مريضين في جامعة ميريلاند، لكن كلاهما عاش لمدة أقل من شهرين.

المصدر: ساينس ألرت