 
مباشر

للمرة الأولى.. جراحون أمريكيون يزرعون كلية خنزير لمريض حي

الصحة

للمرة الأولى.. جراحون أمريكيون يزرعون كلية خنزير لمريض حي
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7cf

أعلن مستشفى أمريكي يوم الخميس أن جراحين أمريكيين تمكنّوا للمرة الأولى من زراعة كلية خنزير معدل وراثيا لمريض حي.

إقرأ المزيد
في اختراق هام.. كلية خنزير مزروعة في جسد إنسان تستمر بالعمل لشهرين!
في اختراق هام.. كلية خنزير مزروعة في جسد إنسان تستمر بالعمل لشهرين!

وذكر مستشفى "ماساتشوستس جنرال هوسبيتال" في بوسطن أنها سابقة تشكّل خطوة جديدة نحو إمكان حل مشكلة النقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء.

وأوضح في بيان أن المريض البالغ 62 عاما "يتعافى بشكل جيد" من العملية التي أجريت قبل أقل من أسبوع.

وسبق أن أجريت عمليات زرع كلى من الخنازير المعدلة وراثيا لبشر متوفين دماغيا.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا