للمرة الأولى.. جراحون أمريكيون يزرعون كلية خنزير لمريض حي

أعلن مستشفى أمريكي يوم الخميس أن جراحين أمريكيين تمكنّوا للمرة الأولى من زراعة كلية خنزير معدل وراثيا لمريض حي.

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وذكر مستشفى "ماساتشوستس جنرال هوسبيتال" في بوسطن أنها سابقة تشكّل خطوة جديدة نحو إمكان حل مشكلة النقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء.

وأوضح في بيان أن المريض البالغ 62 عاما "يتعافى بشكل جيد" من العملية التي أجريت قبل أقل من أسبوع.

وسبق أن أجريت عمليات زرع كلى من الخنازير المعدلة وراثيا لبشر متوفين دماغيا.

المصدر: أ ف ب