"في الأسبوع العالمي له".. أطباء يوضحون ضرورة التطعيم

أوضح أطباء مستشفى خيمكي بمقاطعة موسكو أهمية التطعيم ضد العديد من الأمراض المعدية، مشيرين إلى أنه ينقذ حياة ملايين الأشخاص من الموت.

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ووفقا لهم، يعتمد المجتمع البشري منذ فترة طويلة على التطعيم، ولكن مع ذلك لا يدرك الكثيرون أهميته. لذلك أصبحت اللقاحات رهينة فعاليتها. ولا يعلم الشباب أن عائلات بأكملها كانت تموت في الماضي بسبب مرض الخناق (Diphtheria)، وأن مدنا ماتت بأكملها بسبب الجدري".

ويشير الأطباء إلى أنه بفضل اللقاحات التي بدأ استخدامها على نطاق واسع في القرن الماضي ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان بمقدار 25 عاما. وتنقذ اللقاحات حاليا حوالي 3 ملايين شخص من الموت سنويا.

ويقول فلاديسلاف ميرزونوف كبير أطباء المستشفى: "احم نفسك وأطفالك من العدوى الخطيرة، احصل على التطعيم وفقا لتقويم التطعيم الوطني"، مشيرا إلى أنه عند التخطيط لرحلة إلى بلدان غريبة، يجب على الشخص التحقق من الوضع الوبائي فيها والتطعيم ضد الأمراض المعدية المتوطنة.

ويذكر أن أسبوع التطعيم العالمي يقام سنويا في الفترة من 22 إلى 28 أبريل بمبادرة من منظمة الصحة العالمية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"