عصير يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم

تشير الدكتورة ناتاليا دينيسوفا خبيرة التغذية الروسية، إلى أن الفلفل الحلو والبنجر (الشوندر) يساعدان على تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع، لذلك يفضل إضافتهما إلى النظام الغذائي.

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ووفقا لها، الفلفل الحلو غني بالبوتاسيوم الضروري لتنظيم استقلاب المحاول الملحي في الجسم وتحسين عمل العضلات بما فيها عضلة القلب بصورة طبيعية.

وبالإضافة إلى ذلك يحتوي على نسبة عالية من فيتامين С وفيتامين Р النادر الذي يحسن امتصاص فيتامين С. ويعزز الاثنان قوة الشعيرات الدموية. ويكفي تناول نصف حبة فلفل حلو طازجة يوميا أو مطبوخة على الرغم من أنها تحتوي على كمية أقل من فيتامين C، إلا أن الطهي يزيد من كمية الكاروتينات (مواد مضادة للالتهابات والأورام) ويحسن هضمها.

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ووفقا لها، يجب إضافة البنجر إلى النظام الغذائي في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم. فقد أظهرت الدراسات التي أجريت مؤخرا، أن تناول 250 مليلتر(كوب) من عصير البنجر في اليوم يخفض مستوى ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاعه (عندما يكون الضغط العلوي 130- 140، والضغط السفلي 85- 90 ملم عمود زئبق).

وتشير الخبيرة، إلى أن السبب في هذا يرجع إلى احتواء البنجر على نسبة عالية من النترات التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النتريك، الذي يوسع الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم في الشعيرات الدموية. أي أنه بالإضافة إلى تخفيض مستوى ضغط الدم، يحسن إمداد عضلة القلب والدماغ وأعضاء الجسم الأخرى بالأكسجين. بالطبع عصير البنجر النيء يخفض مستوى ضغط الدم بفعالية أفضل. ولكن من الأفضل على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تناول البنجر المسلوق.

المصدر: gazeta.ru