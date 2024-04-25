أطعمة تسبب انتفاخ البطن المزعج

كشف خبراء الصحة عن عدة أطعمة مختلفة ثبت أنها تسبب انتفاخ البطن المزعج الذي ينتج عنه غاز ذو رائحة كبريتية.

وفيما يلي أبرز هذه الأطعمة:

لحم البقر

يحتوي لحم البقر على الحمض الأميني الميثيونين، الذي يحتوي على الكبريت.

وعند تفكك الحمض الأميني في الجسم، تحوله بكتيريا الأمعاء إلى كبريتيد الهيدروجين، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن والغازات.

ويمكن للقطع الدهنية من لحم البقر أن تبطئ عملية الهضم بسبب الجزيئات المعقدة التي تستغرق وقتا أطول حتى تتحلل في الجسم. ويمكن أن يستغرق هضم اللحم يومين كاملين، ما يزيد من احتمالية ظهور الغازات المزعجة.

الثوم والبصل

يعد الثوم غنيا بمركبات تسمى "الفركتانز"، وهي كربوهيدرات متخمرة توجد أيضا في البصل والبصل الأخضر والقمح.

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ولا يستطيع الجهاز الهضمي استقلاب "الفركتانز"، ما يؤدي إلى انتقالها إلى الأمعاء الغليظة لتقوم البكتيريا، التي تشكل ميكروبيوم الأمعاء، بتخمير الطعام، وبالتالي ظهور الغازات وانتفاخ البطن.

الدجاج

يحتوي الدجاج على الكثير من الكبريت، ويرجع ذلك أساسا إلى الأحماض الأمينية "الميثيونين" و"السيستين".

وعندما نأكل الدجاج، يقوم الجهاز الهضمي بتفكيك البروتينات إلى أحماض أمينية يتم امتصاصها في مجرى الدم.

ومع استقلاب الأحماض الأمينية في الجسم، تظهر مركبات الكبريت كمنتجات ثانوية.

ويحتوي الدجاج المقلي على نسبة عالية من الدهون، بسبب كمية الزيت المستخدمة في تحضيره. ويتم هضم الأطعمة الغنية بالدهون ببطء،مما يؤدي إلى التخمر في الأمعاء.

وتحتوي أفخاذ الدجاج على دهون أكثر من القطع الأخرى، ما قد يساهم أيضا في ظهور الغازات.

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المحليات الصناعية

يمكن أن يواجه الجسم صعوبة في هضم المُحليات الصناعية، مثل "ستيفيا" و"الأسبارتام"، المُحلي الموجود في المشروبات الغازية.

ويمكن أن تمر المُحليات الصناعية عبر الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة، حيث تبدأ عملية التخمير، التي ينتج عنها غازات مثل الهيدروجين والميثان وكبريتيد الهيدروجين.

ويمكن أن تؤدي المحليات الموجودة في المشروبات الغازية الشهيرة، مثل "دايت كولا"، أيضا إلى الانتفاخ والتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء.

الأطعمة الغنية بالألياف

تستغرق الأطعمة الصحية الغنية بالألياف، بما في ذلك البروكلي والهليون والملفوف، وقتا أطول في الهضم، ما يزيد وقت التخمر في الأمعاء الغليظة.

ويسبب الكبريت الموجود في هذه الأطعمة رائحة كريهة تؤدي إلى انتفاخ البطن.

المصدر: ديلي ميل