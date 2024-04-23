أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات

كشف خبراء الصحة عن أفضل الأطعمة التي ينبغي تناولها بهدف محاولة الحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والالتهابات.

وقال خبراء كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد إن الأطعمة الصحية، بما في ذلك المكسرات والفواكه، غنية بخصائص مضادة للالتهابات.

وأكد هوارد إي ليوين، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة: "إن العديد من الأمراض الرئيسية، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل والاكتئاب، رُبطت بالالتهاب المزمن".

وقال الدكتور فرانك هو، خبير التغذية: "اختر الأطعمة المناسبة المضادة للالتهابات، وقد تتمكن من تقليل خطر الإصابة بالمرض. اختر الأطعمة الخاطئة باستمرار، ويمكنك تسريع عملية المرض الالتهابي".

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وفيما يلي 6 أطعمة رئيسية بخصائص مضادة للالتهابات والأمراض المزمنة:

- الطماطم.

- زيت الزيتون.

- الخضار الورقية الخضراء، مثل السبانخ واللفت والملفوف.

- المكسرات، مثل اللوز والجوز.

- الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين.

- الفواكه، مثل الفراولة والتوت والكرز والبرتقال.

وقال الخبراء إن الطماطم تحصل على لونها الأحمر الزاهي من مضاد الأكسدة "اللايكوبين"، الذي لديه القدرة على مكافحة سرطان البروستات، وفقا للدراسات.

كما يعتبر التوت الأزرق من أقوى مصادر مضادات الأكسدة، ويحتوي على مادة كيميائية مقاومة للسرطان تسمى "أنثوسيانوسيدات".

المصدر: ميرور