إيطاليا تحذر من تفشي فيروس قاتل في أوروبا وتطالب بخطة لمكافحته

حذر عضو البرلمان الأوروبي عن إيطاليا جيانانتونيو دا ري من تفشي "فيروس غرب النيل" القاتل في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبا المفوضية الأوروبية بالكشف عن خطتها لمنع تفشي هذا الفيروس.

وكشف دا ري في خطابه الموجه إلى المفوضية الأوروبية عن إحصائيات التقرير الأخير للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، والتي تظهر معدل وفيات الإصابة بالفيروس وحالات الدخول إلى المستشفى المرتفعة بشكل ملحوظ.

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وقال: "هناك 92 حالة وفاة بالفيروس كما أن حوالي 87% من إجمالي المصابين اضطروا للدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وسأل عضو البرلمان الأوروبي عن إيطاليا: "هل تستطيع المفوضية الأوروبية الإجابة على الأسئلة التالية: "هل هي على علم بالتفشي السريع لفيروس غرب النيل في أوروبا؟.. وكيف تنوي مكافحة انتشاره؟".

وأكد دا ري أن فيروس غرب النيل ثبت انتقاله في أوروبا عن طريق البعوض، وفي عام 2022، سجلت أوروبا أحد أعلى مواسم الإصابة على الإطلاق، حيث بلغ عددها 1133 حالة، أي أكثر بنحو 7 أضعاف عما كانت عليه في العام الذي قبله 2021.

و"حمى غرب النيل"، مرض ينتقل عن طريق البعوض بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، إلا أنه في الآونة الأخيرة تم الإبلاغ عن وجود المزيد من الحالات في المناطق غير الاستوائية في العالم.

المصدر: Lenta.ru