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أطعمة تضر المفاصل

الصحة

أطعمة تضر المفاصل
Globallookpress Ulrich Niehoff/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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يقول خبراء التغذية الصحية، إنه للوقاية من مشكلات المفاصل من الضروري تقليل كمية الأطعمة المقلية والمدخنة والحلوة في النظام الغذائي.

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مواد غذائية تحفز الالتهابات
مواد غذائية تحفز الالتهابات


ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف الذي يتفق مع خبراء التغذية، إلى أن الحلويات والأطعمة المدخنة تحفز فعلا ظهور مشكلات في المفاصل.

ووفقا له، تقسم الأطعمة إلى أطعمة تحفز الالتهابات وأطعمة تخفف الالتهابات.

ويقول: "تخفف الفواكه والخضروات والأسماك البحرية ومنتجات الألبان الالتهاب، أما الحلويات والدهون والأطعمة المقلية والمدخنة والنقانق واللحوم الحمراء فتحفز الالتهاب".

المصدر: فيستي. رو

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