"وجبة خفيفة صحية" تعزز محاربة الأمراض

كشفت دراسة جديدة أن الفوائد الغذائية للمكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز والكتان، يمكن مقارنتها بفوائد الفواكه والخضروات كمصدر غذائي صحي.

ولطالما ربطت الدراسات المكسرات والبذور بانخفاض فرص الإصابة بأمراض القلب وحتى السرطان.

وقال معد الدراسة، الدكتور ماكس غولاند، عالم الكيمياء الحيوية ومؤسس مجموعة Prime Fifty للمكملات الغذائية الصحية:"إن البيانات العلمية المتعلقة بالخصائص الغذائية للمكسرات والبذور والفواكه المجففة مقنعة للغاية. وسيؤدي الاستهلاك المتزايد بلا شك إلى زيادة تناول المغذيات الدقيقة الأساسية والدهون المشبعة المفيدة وزيادة استهلاك الألياف الغذائية".

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وتعتبر المكسرات من الأطعمة الغنية بالمغذيات، التي توفر الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن والمغذيات الدقيقة الأخرى، التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.

ويقلل تناول المكسرات من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بأكثر من الخمس.

وقال تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الوراثية بكلية كينغز كوليدج لندن: "هذه المراجعة الشاملة، المدعومة بمجموعة كبيرة من الأبحاث الدقيقة، تؤسس لحالة مقنعة للغاية لإدراج المكسرات والبذور والفواكه المجففة أيضا في ممارساتنا الغذائية اليومية".

المصدر: ديلي ميل