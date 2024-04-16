أضرار "النظام الغذائي الخام" على الصحة

يعتمد العديد من الناس ما يسمى بـ"النظام الغذائي الخام" أو الحميات القاسية لتقليل الوزن، لكن مثل هذه الحميات قد تكون لها عواقب سلبية على الصحة في بعض الأحيان.

وحول الموضوع قال الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف:"الحميات الغذائية القاسية قد تكون لها تأثيرات مضرة على الصحة أحيانا. يلجأ العديد من الناس إلى ما يسمى بالنظام الغذائي الخام لتقليل الوزن، إذ يتناولون الخضار والفواكه النيئة والمكسرات فقط، هذه المواد مفيدة، ويجب أن تكون موجودة في نظامنا الغذائي اليومي، لكن لا ينبغي أن يقتصر عليها فقط، فبعض هذه المواد عندما تكون نيئة يصعب امتصاص بعض العناصر والفيتامينات منها في الجسم".

وأضاف:"ما يعرف بالنظام الغذائي الخام هو نظام غذائي صارم جدا، والأشخاص الذين يأكلون الخضروات والفواكه النيئة فقط ويرفضون تناول اللحوم يعانون من نقص الحيد والأحماض الأمينية وبعض أنواع فيتامين В، وكذلك تعاني أجسامهم من نقص الكروم والكلس، وهذا الأمر قد يتسبب لهم بمشكلات، مثل فقر الدم، ومشكلات ضعف الانتصاب، وانخفاض كتلة العظام، وتساقط الشعر، والعديد من المشكلات الصحية الأخرى".

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وتشير بعض الدراسات أيضا إلى أن اتباع حمية "النظام الغذائي الخام" قد تتسبب بنقص كبير في الكتلة العضلية في الجسم أحيانا، وفي بعض العناصر الضرورية لصحة الجسم مثل"أوميغا-3" و "أوميغا-6"، كما أن تناول الخضروات والفواكه النيئة بكميات كبيرة يدخل جرعات كبيرة من الألياف إلى الجهاز الهضمي، ما يسبب النفخة والغازات في المعدة والأمعاء.

المصدر: فيستي