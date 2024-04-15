طبيب يحذّر من الآثار الجانبية لبعض أدوية علاج المعدة

حذّر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف من الآثار الجانبية التي قد تسببها بعض أدوية علاج الحرقة وقرحة المعدة.

وخلال برنامجه الطبي الذي يقدمه على قناة"روسيا" قال الطبيب:"بعض أدوية علاج الحرقة وقرحة المعدة قد تكون لها آثار سيئة على الصحة، وقد تتسبب بآلام في الرأس وتساقط للشعر، فأدوية مثبطات مضخة البروتون على سبيل المثال تؤدي إلى نقص المغنيسيوم والعديد من العناصر الضرورية لصحة الجسم".

وأضاف:"ظهرت هذه الأدوية منذ 35 عاما، ومنها الأوميبرازول والبانتوبرازول، وكل الأدوية من هذا النوع التي تنتهي بـ(برازول) توصف عادة لعلاج حرقة المعدة والقرحة وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى، لم يكن أحد يعرف سابقا أن هذه الأدوية لها تأثيرات سيئة في حال استعمالها على المدى الطويل.. في البداية كانت توصف هذه الأدوية ليتم استعمالها لمدة أقصاها 28 يوما، ولكن بعد ذلك تقرر أن هناك إمكانية لتناولها فترات طويلة، ونتيجة لهذا الأمر عانى من استعملها لفترة طويلة من مشكلات مثل ضعف امتصاص المغنيزيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين ب 12".

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ونصح الطبيب من يستخدم تلك الأنواع من الأدوية بالتحقق من النشرات المرفقة بها بعناية، وخصوصا إذا كانوا يعانون من أعراض نقص المغنيزيوم في الجسم مثل الصداع وتساقط الشعر وآلام العضلات وهشاشة الأظافر.

المصدر: فيستي