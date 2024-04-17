رومانيا تسجل 949 إصابة جديدة بالحصبة خلال أسبوع

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في رومانيا تسجيل 949 إصابة جديدة بالحصبة في البلاد خلال الأسبوع الماضي.

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وجاء في بيان عن المعهد: "اعتبارا من 1 يناير 2023 وحتى 14 أبريل 2024 تم تأكيد 12346 إصابة بالحصبة وتسجيل 13 وفاة. وخلال الأسبوع الأخير تم تسجيل 949 إصابة ووفاة شخص واحد".

وأشار البيان إلى تسجيل الإصابات في جميع أنحاء رومانيا.

وأعلنت وزارة الصحة الرومانية في 5 ديسمبر 2023 انتشار وباء الحصبة على المستوى الوطني، مؤكدة أن سبب الجائحة يعود لانخفاض معدلات التطعيم.

المصدر: نوفوستي