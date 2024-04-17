علامات تحذيرية لتدهور البصر

يرتبط تدهور البصر بالتقدم في السن في أغلب الأحيان، ولكن الحالة قد تتفاقم بسبب عوامل أخرى، مثل مرض السكري والسمنة والوراثة.

وأوضحت طبيبة العيون، جوزي فورتي، أن التدهور يمكن أن يكون نتيجة لطول النظر الشيخوخي، وهي حالة شائعة في العين تتمثل في الفقدان التدريجي للقدرة على التركيز على الأشياء القريبة.

وقالت: "التغييرات والتأثيرات الدقيقة المتعلقة برؤيتنا غالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد. ولكن مثل العديد من الحالات، إذا لم تتم معالجة هذه التغييرات، فإنها غالبا ما تتفاقم".

وفيما يلي العلامات الرئيسية لتراجع البصر:

- إبعاد الكتاب عن العيون للقراءة بوضوح.

- تكبير حجم الخط على الهاتف المحمول.

- الحاجة إلى إضاءة أكثر سطوعا لقراءة شيء ما.

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- المعاناة من رؤية ضبابية.

- التحديق في الأشياء بغاية التركيز عليها.

- الإصابة بإجهاد العين أو الصداع بعد القراءة.

- طلب استعارة نظارات الناس لقراءة الأشياء.

- الخلط بين الملح والفلفل.

وإذا بدأت تشعر بهذه العلامات، فقد حان الوقت لاستشارة طبيب العيون الخاص بك.

وتحذر عيادة Mayo Clinic من أنه إذا واجهت أيا مما يلي، فيجب عليك طلب العناية الطبية الفورية:

- فقدان مفاجئ للرؤية في عين واحدة.

- رؤية ضبابية أو غير واضحة بشكل مفاجئ.

- رؤية ومضات من الضوء أو بقع سوداء أو هالات حول الأضواء.

- الرؤية المزدوجة.

المصدر: إكسبريس