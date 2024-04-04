الخصائص المفيدة لشاي أولونغ

يتميز شاي أولونغ عن بقية أنواع الشاي الكثيرة بخصائص غير عادية، فبالإضافة إلى طعمه المميز، يختلف عن الشاي الأسود والأخضر بدرجة التخمر وأماكن التجميع وغيرها.





وتشير الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية إلى أن كل نوع من أنواع الشاي له فوائد معينة. وتختلف الأصناف عن بعضها البعض فقط في مكان التجميع ودرجات التخمير المختلفة. الشاي الأسود أكثر تخمرا، والشاي الأخضر أقل تخمرا، أما شاي أولونغ فمتوسط ​​التخمر، وطعمه شبيه بعض الشيء بطعم الشاي بالحليب.

إقرأ المزيد

ووفقا لها، تكمن فوائد شاي أولونغ ويسمى"شاي التنين الأسود"، في أنه يساعد على إطالة متوسط العمر، لأنه يمنع تكون الجذور الحرة، وقد ثبت أن تناوله بانتظام يطيل العمر 5 سنوات. ويحتوي هذا الشاي على العديد من مضادات الأكسدة مثل مادة البوليفينول. كما يمنع تطور الأمراض التنكسية المرتبطة بزيادة نشاط الجذور الحرة. وبالتالي فإن الشاي يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام و مرض ألزهايمر وباركنسون. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي على الثيانين، وهو إنزيم ينشط ويهدئ الجسم.

وتشير سولوماتينا، إلى أن شاي أولونغ يساعد على التركيز والاستيقاظ، وينشط بشكل جيد، دون أن يزيد النبض كثيرا، على عكس القهوة. أي لا يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ولكنه كغيره من المنتجات الأخرى يمكن أن يلحق الضرر بالجسم، فمثلا لا ينصح بتناوله ففي حال تفاقم أمراض الجهاز الهضمي أو أمراض الكبد، لأن الثيانين بكميات كبيرة يمكن أن يكون له تأثير سام. كما لا ينصح بتناوله في حالات الإمساك.

وتشير الطبيبة، إلى أن تناول جرعات كبيرة من شاي أولونغ يمكن أن تسبب الأرق والقلق وزيادة ضربات القلب. وتنصح لتقليل هذه الآثار الجانبية بتخميره ما لا يقل عن 5-6 مرات.

المصدر: vm.ru